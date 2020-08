Rentrée scolaire "code jaune" : tous les élèves pourront retourner à l’école le 1er septembre

Mais il n'en est rien: le "code jaune" (risque limité de contamination) est maintenu, soit à peine un petit échelon au-dessus du vert (existence d’un vaccin ou d’une immunité de groupe), qui correspondrait à une situation normale.

Si le jaune était précédemment évoqué comme une semaine de quatre jours pour le secondaire, avec le mercredi en travail à domicile, cette particularité a été abandonnée, car les experts du GEES (qui accompagnent la stratégie de déconfinement) "ont signalé que l'impact épidémiologique limité de la journée sans école le mercredi ne compensait pas suffisamment les effets secondaires organisationnels pour les écoles".

Ce sera donc semaine complète à l'école pour tout le monde, sauf exceptions. On maintient en effet la possibilité, localement là où la situation pandémique "est aiguë" et pour certains degrés du secondaire seulement (deuxième et troisième degrés), de passer à un enseignement mélangeant à environ moitié-moitié les cours à distance et les cours en présentiel, à l'école.

Pour le reste du secondaire et le primaire, on pourra envisager un passage en "code orange", avec des mesures renforcées, si la situation locale l'exige, "mais les élèves pourront continuer à fréquenter l'école à temps plein dans ce cas de figure".

Toute décision de changement de code couleur devra passer par les ministres de l’Enseignement, sur proposition de la cellule de crise locale. Les ministres des trois Communautés, et les acteurs de l'enseignement (syndicats, pouvoirs organisateurs, parents), souhaitaient "permettre au maximum la présence des élèves en classe, face à un enseignant. Rien ne remplace en effet l'enseignement en présentiel, et l'offre numérique ne peut constituer qu'une alternative lorsque les règles de sécurité l'exigent", explique le cabinet de la ministre Caroline Désir via communiqué.

Le cabinet du ministre Weyts précise aussi que le port du masque sera obligatoire en classe pour toutes les personnes (enseignants et élèves) dès l’âge de 12 ans. Il pourra cependant être enlevé pendant les pauses et les activités sportives. Des règles plus strictes seront aussi d’application pour l’accès de tierces personnes dans les écoles, ainsi que pour les activités périscolaires.