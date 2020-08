À partir de 2022, la facture d'électricité sera calculée différemment en Flandre

Par conséquent, à partir de 2022, le coût du réseau, sur notre facture, dépendra des pics de notre consommation. (Ou dans notre production d'électricité, pour ceux qui produisent leur propre électricité). Ceux qui allument en même temps le four électrique, la bouilloire, le fer à repasser et le lave-vaisselle provoqueront un pic de consommation et devront payer plus cher leurs frais de réseau durant le mois.

La VREG affirme que pour une famille moyenne, le nouveau tarif pourrait permettre d'économiser environ 50 euros par an, sur une facture annuelle de 852 euros. Pour cela, la VREG utilise un modèle dans lequel une famille va jusqu'à un pic mensuel de 3,15 kW (kilowatts). Remarque : cela ne s'applique qu'à ceux qui disposent d'un compteur numérique, car vous avez besoin d'un tel compteur pour enregistrer les pics. Si vous avez encore un vieux compteur analogique, vous devrez (pour le moment) payer une somme forfaitaire.