Le "code jaune" également d'application pour les universités et les hautes écoles

Tout comme dans l'enseignement primaire et secondaire, les étudiants des établissements d'enseignement supérieur et des universités pourront reprendre les cours le mois prochain en code jaune.

Le recteur de la KU Leuven, Luc Sels, a affirmé samedi que la rentrée se ferait également sur la base du code couleur jaune pour ses treize campus, situés à dix endroits différents.

"Cela nous permettra d'évoluer vers un taux d'occupation décent sur notre campus", a déclaré Luc Sels, à la VRT. Par exemple, la moitié des sièges d'un auditoire de l'université pourront être occupés, à condition que chacun porte le masque. Dans les universités de sciences appliquées, le code jaune signifie une combinaison de cours en ligne et en présentiel, bien qu'au total, il y aura moins d'étudiants autorisés à se promener sur le campus.

S'il y a beaucoup plus de contaminations dans une certaine région, alors les autorités locales pourront décider de faire passer un campus en code orange. Dans ce cas, moins de personnes seront autorisées à se rendre sur le campus et plus devront suivre un enseignement à distance.

On ne sait pas encore si toutes les universités appliqueront ces règles. "Je n'ai pas encore eu de contact avec mes collègues, mais jusqu'à présent, nous avons tous été sur la même longueur d'onde : un maximum de cours sur le campus, des cours en ligne si possible et quand c'est nécessaire".