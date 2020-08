Les travailleurs du secteur culturel et événementiel expriment leur détresse

Par la campagne "sound of silence" démarrée sur les réseaux sociaux, les organisateurs d'événements, maisons culturelles, travailleurs du secteur et sympathisants dénoncent "leur impuissance", le manque de perspective et le silence des autorités. Une croix orange barre leur photo de profil. Cette campagne "Sound of silence" – avec les initiales du cri de détresse S.O.S.- veut unifier le secteur et parler d’une seule voix. Souvent, les free-lances concernés travaillent pour différentes entreprises et sont moins susceptibles de trouver un point de contact. Et le fait de ne pas être entendu est un gros problème en temps de crise.

Le secteur de l'événementiel continue également de réclamer de l'attention pour sa situation, car de nombreuses autorités locales ont interdit tout événement pour les mois à venir. Actuellement, le Conseil National de sécurité a décidé que les événements culturels ne pouvaient accueillir que 100 personnes à l'intérieur ou 200 à l'extérieur. Dans les deux cas, les participants doivent porter un masque et respecter les règles de distance sociale. Cette semaine, la province d'Anvers a décidé d'autoriser à nouveau les événements qui respectent ces règles. La cellule de crise du secteur culturel appelle les autres autorités locales à suivre cette décision.

En tout cas, le secteur veut se mettre au travail le plus rapidement possible, car une catastrophe financière risque d’intervenir. Selon une étude du bureau d’analyse des données d’entreprises Graydon publiée le week-end dernier, 34 % des principales sociétés qui organisent des événements en Belgique, se trouveront en situation de faillite d’ici la fin de l’année à cause de la crise du coronavirus et malgré les mesures d’aide existantes. Avant la crise du coronavirus, la majorité de ces entreprises étaient en bonne santé financière. C'est pourquoi le secteur continue d'insister sur deux choses : un plan de sauvetage financier et une perspective d’avenir.