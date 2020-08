Un mineur impliqué dans les incidents de Blankenberge arrêté pour avoir blessé deux policiers à Schaerbeek

"Un mineur a été arrêté pour ces faits et a été mis à disposition du parquet de Bruxelles", a déclaré la porte-parole de la zone.

"Nous allons dès maintenant renforcer nos patrouilles", a-t-elle ajouté. Le parquet de Bruxelles a également confirmé et a précisé que le suspect, âgé de 17 ans, "doit comparaître devant le juge de la jeunesse aujourd'hui pour des faits d'outrage, de rébellion et de coups et blessures à un agent de police".

Les deux policiers ont voulu procéder au contrôle du jeune suspect, qui les avait provoqués, selon les informations obtenues par RTL Info. Celui-ci, un mineur de 17 ans, n'a pas obtempéré et a lancé un appel à d'autres individus présents pour lui venir en aide, à la suite de quoi les policiers ont été blessés.

Le parquet de Bruxelles a confirmé le déroulement des faits. "Une patrouille de police, qui était occupée à constater une infraction sur la code de la route, a été provoquée par un jeune individu. Elle a voulu procéder au contrôle de son identité mais il a pris une attitude agressive et a demandé aux gens du quartier de l'aider. Après une interpellation mouvementée, la police a pu arrêter l'intéressé, mais deux policiers ont été blessés", a déclaré une porte-parole du parquet bruxellois, Willemien Baert.

Selon RTL Info, ce mineur fait partie des individus qui ont été interpellés à la suite d'une bagarre survenue sur la plage de Blankenberge il y a une semaine. Le parquet de Bruxelles a également confirmé son implication dans ces faits.