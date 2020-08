La fillette retrouvée inanimée dans l'eau, au domaine provincial De Ster, est décédée

Lundi dans le courant de l'après-midi, la disparition d’un enfant avait été signalé au domaine provincial De Ster à Saint-Nicolas, en Flandre orientale. Une recherche a immédiatement été lancée.

L'enfant se trouvait dans une zone non surveillée du domaine provincial, et non dans le parc aquatique. Un sauveteur l'a remarquée et a rapidement réagi.

Les services d'urgence sont arrivés sur les lieux et ont réussi à la réanimer après environ 15 minutes au moyen d'électrochocs. "Elle a été transférée à l'hôpital dans un état critique.

Mais la nuit dernière, la fillette est décédée de suite de ses blessures à l'UZ Gent.