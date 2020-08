Covid-19 : Légère baisse des contaminations, augmentation des décès et des hospitalisations

"Au niveau national, cela signifierait peut-être que le pic est dernière nous". Au total, 78.223 contaminations ont été enregistrées. La situation évolue de manière favorable dans la plupart des provinces, y compris à Anvers où la baisse se poursuit.

En revanche, c'est l'inverse à Bruxelles où le taux de positivité a atteint 6,7% la semaine dernière. "Si ces évolutions se poursuivent, dans deux jours, Bruxelles aura un total hebdomadaire supérieur à celui d'Anvers", avertit Frédérique Jacobs.

On constate également des augmentations dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et de Luxembourg, mais celles-ci sont limitées, rassure la porte-parole.

Entre le 10 et le 16 août, la moyenne des nouvelles hospitalisations était de 35 par jour, soit une augmentation de 29% par rapport à la période de sept jours précédente.

"Cette augmentation est conforme à ce qu'on attendait et devrait se poursuivre encore un certain temps, indique-t-elle, ajoutant que la situation dans les hôpitaux est actuellement sous contrôle. Plus de la moitié des nouvelles admissions se trouvent à Anvers et à Bruxelles.

Durant la période du 7 au 13 août, 8,3 personnes sont décédées du virus en moyenne, soit 115% de plus par rapport à la semaine précédente. "Maintenant que la canicule est passée, on pourra voir au cours de la semaine si les décès étaient liés à un pic temporaire associé aux températures élevées et aux concentrations d'ozone ou à l'infection par Covid-19", explique la porte-parole interfédérale. Au total, 9.939 personnes sont mortes des suites du coronavirus en Belgique.