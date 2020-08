La police a démantelé des camps de migrants de transit à Zeebrugge

La zone de police de Bruges contrôle régulièrement si des migrants de transit ne s'installent pas sur notre littoral", explique Lien Depoorter de la police de Bruges.

"Or, il y a eu plusieurs plaintes ces derniers temps, nous avons donc décidé de prendre une mesure un peu plus importante. Une trentaine de policiers de notre corps ont participé à l’opération ainsi qu’une quinzaine de collègues de la police fédérale. Des policiers à cheval et la patrouille canine ont également été déployés et nous avons travaillé avec des drones," explique encore Lien Depoorter. Plusieurs camps de fortune ont été démantelés.

La plupart de ces migrants sont originaires d'Afrique du Nord. Le Service d'immigration doit encore se pencher sur le sort des personnes interpellées. Certains migrants ont cependant déjà été transférés dans un centre fermé en vue d'une expulsion.