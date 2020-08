Un homme montre ses fesses sur Google Street View à Oudsbergen

De nombreuses personnes consultent Google Street View pour y trouver leur propre maison ou pour découvrir une région lointaine via leur PC. Mais lors de ces recherches, on peut parfois tomber sur des scènes insolites. C’était le cas dans la Bergstraat à Meeuwen (Oudsbergen). Après quelques recherches et un zoom, vous pouviez tomber sur la photo des fesses de Jens Vrolijks.

Le jeune homme savait très bien ce qu’il faisait, a-t-il confié à Radio 2 Limburg : "J'ai vu la voiture de Google venir de loin et j'ai pensé, maintenant je dois faire quelque chose qui va marquer les esprits", dit Jens Vrolijks. La photo n'est apparue que récemment sur Internet et n'a pas été floutée tout de suite : "C'est la meilleure photo que j'ai publiée cette année, donc tout le monde pouvait la regarder", ajoute Jens en riant.