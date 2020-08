Vincent Kompany met un terme à sa carrière de joueur et devient entraîneur d’Anderlecht

Formé à Anderlecht où il a débuté sa carrière en 2003, Vincent Kompany avait quitté le Sporting pour Hambourg en 2006. Deux ans plus tard, il passait à Manchester City, qu'il a quitté en 2019 pour revenir à Anderlecht, avec une double casquette de joueur-manager.

La Gallois Simon Davies, ancien coach des U21 de City, avait été nommé T1 des Mauves. Il avait cédé son poste à Frankie Vercauteren en octobre 2019.

Ce n'était un secret pour personne qu'il y avait des tensions entre Frankie Vercauteren et son joueur-manager Vincent Kompany. Kompany, blessé depuis les préparatifs, voulait jouer le football de l'entraîneur Pep Guardiola (Manchester) avec Anderlecht. Alors que Vercauteren est plus pragmatique et plus axé sur les résultats.

En principe, Vincent Kompany aurait encore du jouer jusqu'au Championnat d'Europe de football inclus, mais aujourd'hui, il en a décidé autrement. Kompany deviendra immédiatement T1 d'Anderlecht. Vercauteren quittera très probablement le club.

À 18 heures, le Sporting Club d'Anderlecht devrait donner des explications sur ce changement.