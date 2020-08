La plus grande fresque murale d’Europe se trouve au cœur de Bruxelles

Une fresque monumentale, grande de 4.000 m², s'est déployée sur les façades de l'IT Tower. Réalisée par les street artists bruxellois Alvari, Kool Koor et Mino1, l'œuvre de 95m de haut et 15m de large - découpée en plusieurs "stickers" - a été placée par l'alpiniste Luc Dethine et son équipe. Etant donné la hauteur de la tour, les artistes n'ont pas pu peindre directement sur les façades. Leur design a donc été imprimé sur des milliers de "stickers" qui ont ensuite été appliqués sur les murs.

Les trois artistes, à la suite d’une collaboration antérieure avec le gestionnaire immobilier AG Real Estate, ont eu cette fois l'opportunité de concevoir une œuvre d'art géante. À partir de leurs différents styles, ils ont ainsi créé le projet "Ground Up". Il s'agit d'un ensemble harmonieux en noir et blanc aux lignes à la fois ondulées et épurées qui fait réfléchir les passants sur le monde futur.

"Ce que vous y voyez est bien sûr votre propre interprétation. Nous voulions une grande œuvre qui mette Bruxelles sous les projecteurs et qui montre au niveau international qu'elle s'engage pour l'art urbain", a déclaré Alvari.