La salle de concert anversoise De Roma ne rouvrira pas avant 2021

"En restant fermé cette année, nous limitons les coûts. Planifier des concerts, les promouvoir et devoir ensuite les annuler est une activité intense et onéreuse. Certainement lorsque les rentrées font défaut. Nous allons utiliser le temps à chercher un soutien financier accru pour couvrir les pertes encourues et pouvoir fonctionner en 2021 avec des revenus plus restreints. Nous espérons pouvoir rouvrir en janvier 2021", indique la direction.

Elle ajoute que De Roma ne licenciera pas son personnel fixe. Les personnes qui avaient encore un billet pour l’un ou l’autre spectacle seront contactées personnellement. Le café-restaurant AMOR du Roma restera par contre bien ouvert.

La décision de maintenir fermé De Roma (photos) cette année tombe alors que le secteur culturel consultait ce mardi après-midi le cabinet du ministre flamand en charge de la Culture, Jan Jambon (N-VA). Pour rappel, les événements culturels ne peuvent actuellement accueillir que 100 personnes à l'intérieur ou 200 à l'extérieur, dans le respect des règles de distanciation physique. Des mesures "non praticables", estime le secteur, qui demande au ministre flamand de la Culture d'assouplir les règles. Le secteur souhaite que le nombre de spectateurs assistant aux évènements culturels soit déterminé en fonction de la capacité d'accueil du lieu.

Les représentants du secteur culturel espèrent que le sujet sera mis à l'ordre du jour lors du prochain Conseil national de sécurité (CNS), ce jeudi. La prolongation des mesures de soutien était par ailleurs au cœur des consultations de ce mardi.