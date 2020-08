Les eaux usées pourraient permettre de détecter la propagation du coronavirus

Les échantillons de 24 heures prélevés par l'UAnvers et la KU Leuven dans plusieurs stations d'épuration d'Aquafin à l'automne 2019 ont été conservés. Ils feront l'objet d'un examen plus approfondi après l'optimisation de la méthode d'analyse. "Nous allons ensuite traiter statistiquement les données et examiner dans quelle mesure les résultats correspondent aux données épidémiologiques disponibles, telles que le nombre de contaminations et d'admissions à l'hôpital", explique le professeur Peter Delputte (UAnvers).

L'Agence flamande pour les soins et santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) se penche sur cette étude afin de définir une méthode de travail autour de la surveillance des eaux usées en Flandre. À terme, cette dernière pourrait être utilisée en tant qu'"indicateur précoce" supplémentaire dans le suivi de l'épidémie.