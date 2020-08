Van Gucht : "L’obligation du masque à Bruxelles ne suffit pas, d’autres mesures locales sont nécessaires"

Le groupe d'experts Celeval - qui assiste le gouvernement dans les mesures à adopter pour lutter pour le coronavirus - critique dans un rapport l'approche prise par les autorités de la capitale. "Le Celeval reste préoccupé par la situation épidémiologique à Bruxelles et considère comme insuffisante la généralisation de l'obligation du port du masque comme seule mesure", est-il notamment indiqué.

"Les masques buccaux constituent une mesure utile dans certaines zones densément peuplées", explique le virologue et président intérimaire du Celeval, Steven Van Gucht (photo). "Mais nous avons l'impression que les autorités bruxelloises estiment que la généralisation de l’obligation de porter le masque suffit et ne nécessite aucune autre mesure supplémentaire." Steven Van Gucht et les experts du Celeval préconisent pourtant une campagne intensive dans les quartiers de Bruxelles.

"La plus-value du masque buccal est et reste limitée", précisait Van Gucht à la VRT. "Je crois vraiment en une approche locale, où des travailleurs sociaux ou des personnes de confiance informent les communautés sur les règles et gestes barrière de base, comment les mettre en pratique concrètement et comment éviter la propagation du coronavirus. Il faut expliquer comment garder ses distances sociales, mais aussi quels sont les dangers de voyager, comment s’isoler et se mettre en quarantaine. On ne pourra jamais assez l’expliquer. Car les règles de base ne sont parfois pas assez claires pour les personnes qui parlent une langue étrangère, qui suivent d’autres média, qui suivent moins l’actualité. Il faut suivre cela au niveau local pour avoir un impact maximal".

Quelle est la situation actuelle à Bruxelles ? "Le pic de contaminations semble être passé, le nombre moyen de contaminations quotidiennes diminue. Mais la lutte contre le virus est aussi une donnée socio-économique. Comme à Anvers, la plupart des infections recensées dans la capitale se produisent dans les quartiers plus pauvres et densément peuplés, à proximité du canal". Gand et Liège sont aussi des villes à risque, estime Van Gucht.

Le virologue flamand n'est, par ailleurs, pas favorable à la fermeture des cafés à Bruxelles, ni à un durcissement des règles mises en place pour lutter contre le coronavirus. Le porte-parole du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) assure qu'aucune nouvelle mesure n'est prévue pour l'instant. "L'obligation de porter un masque a été introduite il y a seulement cinq jours. Ce n'est pas assez long pour estimer l'impact sur la propagation du virus", pointe-t-il. Bruxelles préfère également attendre les décisions du prochain Conseil national de sécurité, prévu jeudi.