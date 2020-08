Cathy Berx : "Le but principal à Anvers est de persévérer"

"Les chiffres continuent à évoluer de façon encourageante, le taux de reproduction se situant maintenant à 0,73 à Anvers. Les efforts en valent donc la peine, puisque nous venons d’un taux de reproduction de 2", indiquait Cathy Berx. La gouverneure divulguait aussi les chiffres d’admissions dans les hôpitaux anversois : mardi 109 patients Covid-19 ont été admis, dont 35 en soins intensifs.

"Le nombre de contaminations a diminué de 35% la semaine dernière. Les médecins, qui ont été les premiers à nous mettre en garde contre l’aggravation de la situation dans la province, affirment maintenant que la pression de travail diminue".

"Mais il faut persévérer, afin que nos enfants puissent retourner à l’école en sécurité et que nous puissions travailler, faire du sport et profiter de la culture aussi normalement que possible", indiquait Berx. "Nous voulons motiver les citoyens autant que possible pour qu’ils respectent les règles d’or de la prévention. Pas parce que c’est nécessaire, mais parce que les gens ont une meilleure vue des risques et souhaitent adapter leur comportement".

Les mesures restent inchangées cette semaine, parce qu’une certaine "stabilité" est importante, précise la gouverneure anversoise. "Nous constatons que les gens ne veulent pas que les règles changent sans cesse. C’est pourquoi il faut persévérer".