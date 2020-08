L’obligation du masque assouplie dès le 1er septembre à La Panne, Coxyde et Nieuport

Les communes du Coq, de Wenduine et de Bredene projetteraient aussi d’assouplir les règles du port du masque d’ici la fin de l’été. "Il commence à faire plus calme à la mer. Il n’est donc plus nécessaire d’obliger de porter le masque partout", estime Wilfried Vandaele (N-VA), bourgmestre du Coq. Les communes se concertent à propos du moment de l’assouplissement.

Les communes de Knokke-Heist, Blankenberge et Ostende n’auraient actuellement pas encore l’intention d’introduire un assouplissement. "En septembre également, il y a beaucoup de monde à la Côte. Nous espérons qu’un bel été prolongé pourra ainsi se dérouler en toute sécurité sanitaire", expliquait la bourgmestre de Blankenberge, Daphné Dumery (N-VA).

Le bourgmestre de Knokke, Léopold Lippens, estime pour sa part qu’un assouplissement entraine trop de confusions. "Actuellement il est clair pour tout le monde que le masque doit être porté partout. Si nous devons exclure certaines zones de cette obligation, les gens ne sauront plus à quoi s’en tenir".

A Middelkerke, l’obligation du port du masque n’est valable que sur la digue et les marchés du soir. Le masque est cependant conseillé pour les rues commerçantes.