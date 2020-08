Seul un tiers des Flamands reste motivé à suivre les mesures sanitaires

"Nous avions constaté au début de la crise sanitaire que 81% des personnes interrogées soutenaient pleinement les mesures". Mi-juillet - après les premières mesures de déconfinement - ce chiffre était descendu à 69%. "Plus que 35% des personnes interrogées désormais restent encore motivées", détaille le professeur Maarten Vansteenkiste du groupe d'experts Psychologie et Corona de l’Université gantoise.

L'obligation du port d'un masque buccal et la limitation des contacts sociaux sont les règles les moins suivies par la population. Le professeur estime qu’il est important de donner des perspectives aux citoyens et plaide donc pour la mise en place de moyens qui augmentent la satisfaction et motivent la population afin qu'elle soutienne ces gestes barrières.

Maarten Vansteenkiste évoque la possibilité d'instaurer notamment un système de code couleur indiquant la puissance de la pandémie et le but poursuivi par la société, ce qui permettrait à la population d'éviter de franchir une limite grâce à son comportement. Un "outil d'auto-évaluation" peut avoir des effets positifs, souligne Vansteenkiste. Il peut aider la population à déterminer son "empreinte corona", qui permet de visualiser les conséquences d'un comportement à risque ou du respect des mesures.

"Les événements vécus comme imprévisibles et incontrôlables sont extrêmement aversifs et stressants", ajoute le professeur. "Cela sape la résilience mentale, la motivation et l'engagement à adhérer aux règles de conduite. Pouvoir planifier, au moins à court terme, est un besoin fondamental pour les gens." Mettre en place des outils et fournir des informations claires sur les résultats de ses efforts peut alors renforcer le sentiment d'autonomie et la motivation à respecter les règles. Pour ce dernier baromètre, 5.192 personnes ont été interrogées depuis le renforcement des mesures à la fin du mois de juillet.