Décès d’un passager à l’aéroport de Charleroi en 2018 : le numéro 2 de la police fédérale se retire

En février 2018, le passager slovaque de 39 ans, père de famille, voulait prendre de l’aéroport de Charleroi un vol à destination de son pays d’origine, mais son comportement a posé problème au moment de monter à bord. Il aurait poussé une hôtesse, se serait révolté de ne pouvoir prendre place dans l’avion et aurait finalement été emmené dans une cellule par la police fédérale.

Sur les images vidéo qui viennent d’être diffusées, on peut voir que l’homme se comporte étrangement et se frappe la tête contre le mur de la cellule, jusqu’à ce qu’elle soit ensanglantée. Des policiers tentent de l’immobiliser, lui passent une couverture sur la tête et un inspecteur pèse de son poids pendant 16 minutes sur le passager slovaque. Il reçoit des calmants, des ambulanciers tentent ensuite de le réanimer (photo ci-dessus), mais la victime tombe dans le coma et décèdera quelques jours plus tard.

C’est aussi le comportement d’une jeune policière qui choque particulièrement : elle fait le salut nazi (photo), rit, des commentaires moqueurs tombent. D'autres collègues s'y joignent.