Le Conseil national de Sécurité de ce jeudi doit préparer le mois de septembre

Les secteurs du commerce, de la culture et du sport plaident eux aussi pour davantage de liberté. Ainsi, la première quinzaine des soldes d'été a été très décevante, et Comeos attribue cette situation notamment à la mesure exigeant de venir faire ses courses seul et en ne restant pas plus d'une demi-heure dans le magasin. La fédération des commerces et services en Belgique souhaite donc que l’on abandonne cette mesure ré-instaurée fin juillet. L'Union des Classes Moyennes (UCM) appelle également à assouplir la mesure.

Les secteurs de la culture et de l'événementiel, très durement touchés par la crise, appellent eux aussi à un assouplissement des mesures sanitaires. Pour le moment, seules 100 personnes sont autorisées à assister à des événements à l'intérieur, avec port du masque obligatoire, quelle que soit la taille du lieu. A l'extérieur, la limite reste fixée à 200 personnes. Le ministre des Indépendants Denis Ducarme (MR) a rencontré lundi dernier les représentants de différents secteurs des arts du spectacle. La rencontre a débouché sur la mise sur pied d'un groupe de travail technique portant sur les problématiques spécifiques rencontrées par le secteur.

La question de la présence de public lors d'événements sportifs pourrait aussi être abordée. La Pro League a ainsi demandé un retour progressif des supporters dans les stades de football.