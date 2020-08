Les entrepreneurs flamands réclament un gouvernement fédéral fort

La relance économique post-coronavirus sera plus lente que prévu, estime l'organisation patronale flamande Voka. Elle réclame un gouvernement fédéral fondé sur une majorité solide, afin de prendre les mesures nécessaires. Une enquête menée par le Voka révèle d’autre part que plus de 70% des entreprises en Flandre enregistrent encore toujours des pertes de revenu à cause de la crise sanitaire.