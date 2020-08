Covid-19 : le nombre de nouvelles contaminations continue à diminuer

Au total, 80.178 cas ont été confirmés en Belgique depuis le début de l'épidémie. La moyenne de 506 nouvelles infections par jour au cours de la période du 11 au 17 août représente une diminution de 20% par rapport à la semaine précédente. C’est aussi le cinquième jour d’affilée que la baisse se poursuit.

"Les moyennes diminuent dans toutes les provinces", observe la porte-parole interfédérale Covid-19 Frédérique Jacobs. À Anvers, la diminution est de 38%. En moyenne, 122 cas y ont été diagnostiqués par jour au cours de la semaine écoulée. L'incidence y repasse sous la barre des 50 nouveaux cas par 100.000 habitants, pour atteindre 45,6.



La Région bruxelloise connaît cependant encore une "légère augmentation" des moyennes hebdomadaires, avec 116 nouveaux cas diagnostiqués en moyenne par jour au cours des 7 derniers jours. Il s'agit d'une augmentation de 3% par rapport à la semaine précédente, indique la porte-parole. L'incidence y est de 66,7 nouveaux cas pour 100.000 habitants.



Le taux de reproduction du virus est tombé en-dessous de 1, soit à 0,88. Cela signifie qu'une personne contaminée par le coronavirus en contamine en moyenne moins d'une autre. Ce taux reste cependant légèrement supérieur à 1 dans le Brabant flamand.



Le taux de positivité, soit la proportion de tests réalisés qui se révèlent positifs, augmente cependant au cours des 7 derniers jours. Sur l'ensemble des tests effectués, 6,9% ont donné un résultat positif.

La moyenne d'admissions à l'hôpital diminue depuis plusieurs jours. Vingt-huit personnes ont été hospitalisées en moyenne quotidiennement entre le 11 et le 17 août, soit 5 de mois que pendant la période précédente. "Ce n'est pas homogène dans tout le pays", nuance Frédérique Jacobs. "On voit une diminution des admissions à Anvers, mais une augmentation à Bruxelles et à Liège", détaille-t-elle.

Jeudi, 25 nouvelles admissions à l'hôpital ont été enregistrées, ainsi que 53 sorties, pour un total de 303 patients actuellement hospitalisés, dont 82 en soins intensifs. Environ 32 hospitalisations ont été recensées par jour entre le 11 et le 17 août, soit 14% de plus que lors de la précédente période de sept jours. Il faudra néanmoins voir si cette tendance a été influencée par la canicule.

Le nombre de décès du Covid-19 s'élève désormais à 9.976, ou sept de plus que le nombre communiqué jeudi par Sciensano. La moyenne quotidienne des décès sur une période de sept jours est à présent de 10 et bondit de 86% par rapport à la semaine précédente.