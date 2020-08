Karine Moykens : "Certaines personnes refusent encore de partager leurs contacts"

Le centre de suivi des contacts a pu joindre en moyenne 98,5% des personnes contaminées par le coronavirus au cours du mois précédant le 19 août. C’est ce qu’a indiqué ce vendredi la responsable du comité interfédéral Karine Moykens (photo). "Nous contactons maintenant les personnes infectées beaucoup plus rapidement, mais certaines restent réticentes à communiquer leurs contacts", regrette-t-elle. Elle appelle la population à collaborer encore davantage avec les centres d’appel responsables du traçage et certains laboratoires à communiquer plus vite et plus correctement les résultats de tests.