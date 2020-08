L’Escaut s’inspire de la Loire ? "Dans 2 ans, nous aurons aussi un circuit de châteaux"

"Le projet ‘De château en château le long de l’Escaut’ veut mettre en valeur le château de Bornem en province anversoise, et ceux de Kruibeke et Laarne en Flandre orientale", explique la députée de Flandre orientale Riet Gillis. "Par ce projet, nous voulons permettre au public de découvrir le fonctionnement et l’histoire des châteaux. Nous allons les rendre plus accessibles, en embellir les abords et en rendre l’accueil plus visible".

La mise en valeur de ces trois châteaux s’inscrit dans le circuit qui sera accessible aux touristes d’ici deux ans. Il tournera avant tout autour de deux grands châteaux-forts : le Steen d’Anvers (datant de 1200-1225) et le Château des comtes de Gand (1180, photo). Entre les deux, on pourra découvrir tous les châteaux du bord de l’Escaut, à Wissekerke (Kruibeke), Bornem et Laarne, voire même la Halle aux draps de Termonde, précise Riet Gillis.

Le but est aussi de faire de la Vallée de l’Escaut un plus grand pôle d’attraction touristique, avec les châteaux comme perles. Mais il y a aussi de nombreux villages le long de l’Escaut qui valent le détour.

Les travaux de mise en valeur des châteaux ont déjà débuté. Ils coûteront plus de 7 millions d’euros. L’Office du tourisme de Flandre orientale assumera 4 millions d’euros.