Les communions et confirmations pourront avoir lieu à l’automne

Cette année, 305 adultes seront baptisés au sein de l'église catholique, soit 61 personnes de plus par rapport à l'an dernier, indiquait jeudi le porte-parole du cardinal Jozef De Kesel (photo) et de la conférence épiscopale.

Le nombre d'adultes qui se font baptiser ne cesse d'augmenter d'année en année. En 2010, on en dénombrait ainsi 143, cinq ans plus tard ils étaient 180, l'année dernière 244 et cette année 305, précise le porte-parole Geert De Kerpel.

Par diocèse, cela donne 23 baptêmes d'adultes à Anvers, quatre à Bruges, 14 à Gand, 14 à Hasselt, 93 à Malines-Bruxelles (11 pour le Brabant flamand et Malines, 67 à Bruxelles et 15 en Brabant wallon), onze à Namur, 19 à Liège et 127 à Tournai.

A la suite de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement, les fidèles n'ont pu recevoir le baptême à l'occasion des fêtes de Pâques, rappelle le porte-parole. Maintenant que les cérémonies religieuses peuvent à nouveau avoir lieu et que les vacances se terminent, la plupart des baptêmes seront célébrés dans les semaines qui viennent.