Un C-130 belge contenant du matériel pour l’Unicef envoyé à Beyrouth

Un avion-cargo transportant (photo archives) du matériel humanitaire au profit du Fonds des Nations Unies pour l’enfance a décollé ce vendredi matin de l’aéroport militaire de Melsbroek à destination de la capitale libanaise, ravagée le 4 août par une double explosion dans le port. Elle a fait 181 morts et plus de 6.500 blessés. C’est le deuxième C-130 envoyé par la Belgique avec de l’aide depuis lors. Quant au ministre des Affaires Etrangères et de la Défense, Philippe Goffin, il a dû reporter sa visite de ce vendredi à Beyrouth en raison du reconfinement décrété par les autorités libanaises après une forte hausse des contaminations au nouveau coronavirus.