Covid-19 : Diminution de 17% du nombre de nouveaux cas, le nombre d'hospitalisations diminue également

A Bruxelles, le nombre de cas continue d'augmenter, avec un total de 874 contaminations, ou 68 de plus par rapport aux sept jours précédents (+8%). En sept jours, 71,7 nouveaux cas par 100.000 habitants y ont été recensés.

Dans le Brabant flamand, les contaminations augmentent également (+7% par rapport aux sept jours précédents). Entre le 12 et le 18 juillet, 258 cas y ont été recensés, soit 16 de plus par rapport à la période précédente.

C'est la province d'Anvers qui enregistre la plus forte diminution du nombre de nouvelles contaminations (-38%). Quelque 813 cas y ont été enregistrés, contre 1.302 la semaine qui a précédé.

Au total, 80.894 cas ont été confirmés en Belgique depuis le début de l'épidémie, soit 671 de plus que le nombre rapporté vendredi.

Concernant les hospitalisations, 27 nouvelles admissions ont été recensées vendredi, ainsi que 34 sorties. Les hôpitaux accueillaient 314 patients Covid (+1% par rapport à la semaine dernière), dont 74 en soins intensifs (-8%). Entre le 12 et le 18 août, 28 patients ont été hospitalisés chaque jour en moyenne. Soit cinq de moins par rapport aux sept jours précédents (-16%).

L'augmentation des décès du Covid-19, elle, se poursuit, atteignant 9.985 au total. Entre le 12 et le 18 août, 70 décès ont été rapportés: 41 en Flandre, 19 en Wallonie et 10 à Bruxelles. La moyenne quotidienne est donc à présent de 10, soit 3,4 de plus que la semaine précédente (+52%).

Le taux de reproduction du virus au niveau national est de 0,89. Cela signifie qu'une personne infectée en contamine un peu moins d'une autre en moyenne et que l'épidémie ralentit. Ce chiffre est néanmoins légèrement supérieur à 1 dans le Brabant flamand, à Bruxelles et à Namur.