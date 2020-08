Déjà 900 amendes pour non-respect du port du masque à Blankenberge

Dans la commune balnéaire de Blankenberge, le port du masque est obligatoire sur la digue et dans les rues commerçantes, mais tous les gens n'appliquent pas cette mesure. La police a déjà dû infliger plus de 900 amendes à des personnes qui ne portaient pas de masque ou le portaient mal. Une telle amende s’élève à 250 euros et, au total, la police a ainsi déjà perçu 230 000 euros.

Chaque jour, 10 à 15 personnes se font verbalisées. "Souvent, ce sont des gens qui mettent leur masque sur le menton. Et lorsqu’ils voient la police arriver, le mettent rapidement sur leur nez et leur bouche", a expliqué Philip Denoyette, le porte-parole de la zone de police Blankenberge-Zuienkerke à Radio 2 (VRT).

Les contrôles sur le respect des mesures et le port correct du masque se poursuivront dans les semaines à venir.