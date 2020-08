L’opérateur TUI annule tous ses vols vers les îles Baléares jusqu'au 5 septembre

Tous les passagers concernés ont été informés. Trois vols devaient partir ce week-end vers les Baléares, où se trouvent déjà 3.000 clients de TUI.

"Notre service clientèle contacte les clients en partance pour leur proposer d'autres destinations, un bon d'échange ou un remboursement", explique la société. "Les passagers sur place seront ramenés en Belgique dans le courant de la semaine prochaine".

Les régions de Madrid et Almería deviennent également inaccessibles aux voyageurs belges, vendredi soir. Par contre, Alicante et Malaga restent des destinations possible auprès de TUI.