Selon l’avocate des policiers mis en cause à l’aéroport de Charleroi "ses clients n’ont rien à se reprocher"

Selon l'avocate, l'intervention policière s'est déroulée dans les règles. "Monsieur Chovanec représentait un danger pour lui-même et pour autrui. Mes clients ont fait usage de la force de manière stricte et proportionnelle pour maîtriser l'individu." La justice a, selon Me Kayat Karim, effectué un travail sérieux dans ce dossier. "L'instruction menée a été extrêmement minutieuse. Toutes les personnes qui devaient être entendues dans le cadre du dossier l'ont été. Il faut arrêter de dire que l'affaire n'est pas prise au sérieux."

Les proches de la victime, qui se sont constituées partie civile, souhaitent voir l'enquête avancer et considèrent que l'instruction traîne. "Il ne faut pas oublier que la partie civile a sollicité plusieurs devoirs complémentaires. Si le dossier avait démontré un mauvais comportement de mes clients, il est sûr et certain qu'on aurait réagi autrement dans ce dossier", a répliqué Me Kayat Karim.

L'avocate des trois policiers a réitéré sa confiance envers la justice. "Il faut arrêter de se faire justice via la presse. Il faut laisser la justice faire son boulot. Jusqu'à maintenant, mes clients sont toujours policiers et n'ont pas fait l'objet de mesures disciplinaires."