Un oncologue de l’UZ Leuven s’inquiète : "Je découvre des tumeurs beaucoup plus avancées qu’auparavant"

Gert De Meerleer, chef de la clinique de radiothérapie-oncologique de l'UZ Leuven, professeur à la KU Leuven et président du BRAVO ("Belgian Radiotherapy Awareness & Visibility Organisation") est sérieusement préoccupé. Le report des rendez-vous et des examens de contrôle entraîne des drames dans les services d'oncologie. "Nous devons maintenant essayer de guérir des tumeurs plus avancées, souvent avec des thérapies plus lourdes, plus complexes, plus coûteuses. Et comme beaucoup de mes collègues l'ont souligné, tout doit être fait tout de suite et rapidement, or nous n'avons pas toujours le temps ou l'espace pour le faire".

"Ces dernières semaines, j'ai vu en pratique des tumeurs que je croyais ne plus figurer que dans les livres d'histoire. Des collègues oncologues voient des tumeurs du sein beaucoup plus grosses qu'auparavant. J'ai des collègues qui se demandent où sont passés leurs patients ? Et c'est parce que les gens ont reporté les dépistages et les examens de suivi nécessaires".