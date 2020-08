Il y a 25 ans, An et Eefje étaient enlevées: Paul Marchal s’est confié à la VRT

Paul Marchal veut être prudent avec les commémorations et veut aussi penser à ses enfants et à ses petits-enfants. "Nos petits-enfants ne doivent pas avoir peur, mais nous ne voulons pas non plus que ces événements soient oubliés", a-t-il confié à Radio 2 Limburg (VRT). "Il faut leur donner une place correcte et positive. Ils doivent savoir que leur grand-mère et leur grand-père ont fait en sorte que les victimes aient un meilleur statut. Ce doit être l'idée sous-jacente. Et c'est positif, je pense".

"Nous tentons aujourd’hui de voir les choses sous un angle positif. Le plaisir est plus difficile, mais nous voulons faire en sorte que nos enfants et petits-enfants aient une bonne vie. Ils nous font beaucoup de bien. Nous devons nous tourner vers l'avenir, et ils représentent l'avenir. Mais cela ne veut pas dire que tout est comme avant. Ce n’est pas normal de perdre un enfant, et certainement pas dans de telles circonstances. Donc cela va rester en nous pour toujours."