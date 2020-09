Dixmude : Une récompense de 1 000 euros après le vol d’un tracteur vieux de 50 ans

Le tracteur d'André Martens (66 ans) de Zerkegem se trouvait le long d'un champ à Oostkerke près de Diksmuide pour effectuer des travaux de pompage après une inondation.

Avec son fils, Martens dirige une entreprise de terrassement qui existe depuis plus de 30 ans. Le tracteur volé est un Fendt de l'année 1972, fabriqué en Allemagne. Le véhicule a donc presque 50 ans. "Je tiens tellement à récupérer ce tracteur", dit André. "Il représente beaucoup pour moi."

Sa fille Charlotte a publié un avis de recherche pour le tracteur volé sur Facebook et il a été partagé plus de 300 fois. "Il y avait une pompe sur le tracteur qui tournait et il ne se verrouillait pas", dit-elle. "Qui pourrait voler un tracteur ? Et en plus un ancêtre. Le Fendt venait à peine d'être entièrement réparé et révisé. Il y a eu beaucoup de travail. Papa a 66 ans, mais il travaille encore tous les jours, très tôt le matin et jusqu'à tard le soir. Perdre un tracteur c’est un gros problème pour lui".