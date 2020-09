Le traitement au plasma contre le Covid-19 n’est "pas sans danger et certainement pas un remède miracle"

Le traitement contre le Covid-19 au plasma sanguin approuvé par l'autorité sanitaire américaine (Food and drug administration - FDA) n'est "pas sans danger" et "certainement pas un remède miracle", selon le professeur Bart Lambrecht, qui a réalisé une première expérience avec un patient belge à l'UZ Gent en avril et qui considère qu'il est trop tôt pour déployer cette thérapie à grande échelle.