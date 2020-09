Nouvelle explosion à Deurne : "Tout semble indiquer qu’il s’agissait d’une grenade"

L'explosion s'est produite vers 03h00 lorsque l'engin a été lancé contre le porche d'une ancienne pharmacie. La grenade a cependant rebondi et explosé en pleine rue. L'immeuble, inoccupé, ne semblait pas particulièrement visé. Un membre présumé du milieu de la drogue anversois habite toutefois dans un édifice voisin.

Certains habitants ont été réveillés de leur sommeil : "Je n'ai pas pu me rendormir à cause du bruit. Ma femme et mes enfants se sont également réveillés. Ils sont bien trop effrayés. C'était vraiment fort !"

D'autres n'ont rien remarqué : "Je vois qu'il y a beaucoup de monde et que la police a tout verrouillé. Apparemment, une grenade a explosé. Je trouve cela grave, c'est devenu dangereux ici".

L'équipe de déminage de l'armée, la SEDEE, est arrivée sur les lieux et la police a fermé la rue. Le week-end dernier, il y avait déjà eu deux explosions à Deurne et une maison de Borgerhout avait déjà été la cible d'un tir dans la nuit de vendredi à samedi. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il existe un lien avec le milieu de la drogue.