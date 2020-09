Robbe De Hert, l’"enfant terrible du cinéma flamand" est décédé

Dans les années suivantes, l'éternel "enfant terrible du cinéma flamand" a réalisé "Brylcream Boulevard" (1995), "Gaston’s War" (1997) et en 2000 Lijmen/Het been l’adaptation d'après les romans homonymes de Willem Elsschot. Mais aussi "Heavy Boys" avec Gaston et Leo et Blueberry Hill ont été réalisés par lui.

Dans de nombreux documentaires tels que "Le Filet Américain", "Janssen & Janssens draaien een film" et récemment "Hollywood aan de Schelde", il donnait toujours son opinion sans complaisance sur l'homme et la société et sur l'histoire du cinéma flamand.