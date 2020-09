Deurne : Après l’explosion d’une grenade, une maison de la même rue est la cible de tirs

Peu avant midi, une grenade intacte a été retrouvée sur le trottoir de la Van Amstelstraat dans le même quartier de Deurne. Les services de secours et le service de déminage de l'armée SEDEE se sont rendus sur place et ont emmené l'engin pour démantèlement et enquête.

La police a ensuite effectué des recherches dans le cadre de la collecte de preuves, mais n'a pas souhaité communiqué à ce stade. Le parquet n'en dira pas plus pour l'instant non plus. "Nous voulons permettre aux services de police de faire leurs constatations en toute sérénité et sécurité", selon Madame Chomé. "Mais je tiens à souligner une fois de plus que le parquet d'Anvers et les différents services de police concernés prennent les faits très au sérieux et que tout est fait pour retrouver les auteurs et garantir au maximum la sécurité de tous."