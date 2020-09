Le tracteur volé près de Dixmude a été retrouvé, le voleur était un ex-employé du propriétaire

Cet appel avait été partagé plusieurs centaines de fois dans les médias. Et André Martens n'avait pas ménagé ses efforts pour retrouver son tracteur bien-aimé. Il avait même fait confectionner une grande banderole avec son appel. Tous ces efforts ont maintenant porté leurs fruits : le tracteur a été retrouvé.

"Dans la soirée de lundi, j'ai reçu un appel téléphonique d'un homme de Passendale." "Il pensait bien qu’il avait retrouvé mon tracteur volé. En fait, il venait de l'acheter pour 2 500 euros. Je me suis immédiatement rendu à Passendale et il s'est avéré que c'était bien mon tracteur".

"Lorsque cet homme de Passendale m'a dit qui le lui avait vendu, j’ai immédiatement reconnu le nom. C'était un homme qui avait travaillé pour moi en mars et en avril. Il avait même travaillé sur ce tracteur, également à Oostkerke. Il savait donc comment le conduire, car avec un si vieux tracteur, ce n'est pas évident. Apparemment, il aurait eu des difficultés financières à cause de la crise du coronavirus et aurait décidé de voler mon tracteur. Le fait que je connaisse le voleur, c’est une énorme déception pour moi".