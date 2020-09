Moins de candidats inscrits à l’examen d’entrée en médecine et dentisterie en Flandre

Les mesures sanitaires ont entraîné quelques changements dans l’organisation de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie. D’habitude, ces examens ont lieu début juillet, mais cette année c'est à la fin du mois d'août. Ce mardi, ce sont les candidats en médecine qui passent l'examen, demain, ce seront les candidats en dentisterie.

Les examens de cette année ne seront pas un grand rassemblement comme d’habitude dans un palais du Heysel, mais dans 105 emplacements différents (médecine) et 23 endroits (dentisterie) plus près de leur domicile en Flandre et à Bruxelles. Ces endroits décentralisés sont principalement des écoles, de 20 à 120 étudiants peuvent être présents, en fonction de la place disponible.

Il y a beaucoup moins d'inscriptions, cette année. 4 933 étudiants participent à l’examen d'entrée en médecine, l'année dernière ils étaient 6 053, alors que l’examen d'entrée en dentisterie attire 1 163 candidats, et l'année dernière 1 296. Une des explications est qu'une partie des candidats inscrits sont des élèvess de fin de 5ème secondaire, qui voulaient déjà passer l’examen "pour s’entraîner". Cette année, le ministre Ben Weyts leur avait demandé de rester chez eux. De cette façon, il a été possible de travailler avec des groupes plus petits.

Traditionnellement, les étudiants de cinquième année représentent environ un quart des participants. Ils ont donc répondu à l'appel du ministre. Les étudiants de cinquième année peuvent ensuite passer l'examen sous forme d'exercice, en ligne à la maison.