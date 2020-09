Une guerre entre YouTubers secoue la toile en Flandre

D’après un expert en réseaux sociaux, Hannes Coudenys, "ce sont deux générations qui s’affrontent sur la plate-forme YouTube. Celine & Michiel visent un groupe cible constitué des plus jeunes, tandis qu'Acid vise des ados un peu plus âgés. Les deux camps sont également très différents dans leur style".

D’après Hannes Coudenys, les YouTubers peuvent gagner de l’argent de deux manières. D'une part, ils reçoivent une part des revenus publicitaires provenant des publicités diffusées avant et pendant leurs vidéos. Mais selon Coudenys, en Flandre ils ne peuvent pas faire fortune, car cela ne rapporte que quelques milliers d'euros par mois, avant impôts.

Par contre, ils peuvent gagner beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux en devenant incontournables : ils ont tellement d'abonnés que les sponsors ne peuvent plus les contourner", poursuit Hannes Coudenys. C’est le cas pour Celine et Michiel, qui ont près d'un demi-million d'abonnés sur YouTube. Sur TikTok, qui est également très populaire auprès des enfants, Celine est encore plus populaire, elle y a un peu plus de 10 millions de followers. Michiel Callebaut, lui plus d'un million. A deux, ils ont donc une influence énorme sur les jeunes et sur leur manière de penser.

En raison de leur style et de leur groupe cible, Celine et Michiel sont extrêmement intéressants pour les marques qui veulent mettre leurs produits en valeur. "Ils sont donc une mine d'or pour les publicitaires", ajoute Hannes Coudenys. Il soupçonne que les contrats de sponsoring lucratifs sont les sources de revenus les plus importantes pour Céline & Michiel et aussi pour Acid. Ce qui pourrait aussi expliquer leur rivalité.