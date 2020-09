140 emplois menacés chez le fournisseur d'équipements automobiles Continental à Malines

L'usine de Malines s'est pourtant distinguée ces dernières années comme une unité moderne et à la pointe, remportant notamment deux fois (2015 et 2018) le titre de 'Factory of the Future' décerné par Agoria.

"Cette décision relève plutôt, à nos yeux, d'une volonté de maximaliser les bénéfices, et pas tant d'une entreprise connaissant des problèmes", conclut Mme Schuermans.