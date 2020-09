Décès de Jozef Chovanec : "Jan Jambon et la police fédérale étaient au courant"

L’ancien ministre de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA), avait été mis au courant du décès du passager slovaque Jozef Chovanec en juillet 2018. C’est ce qu’a affirmé son successeur, Pieter De Crem (CD&V), mercredi devant les commissions de l'Intérieur et de la Justice de la Chambre. Jozef Chovanec, 38 ans, est mort à l'hôpital en février 2018, quelques jours après une intervention à l'aéroport de Charleroi. Cinq policiers avaient essayé de le retenir dans sa cellule et une policière a fait un salut hitlérien, comme on peut le voir sur les images diffusées la semaine dernière. Deux officiers de police de haut rang ont déjà fait un pas de côté à la suite de cet incident.