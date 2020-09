Les élèves de maternelle souvent discriminés par les écoles flamandes sur base de leur origine ou leur statut social

Dans le cadre de leur étude, les chercheurs des universités bruxelloise et gantoise ont envoyé un courriel à plus de 2.000 écoles néerlandophones de Flandre et de Bruxelles. "C’est la première fois que cela arrive, il s’agit d’un large échantillon", commente Peter Stevens de l’UGent.

Les chercheurs se sont faits passer pour des parents d’enfants en âge d’intégrer une classe de maternelle. Ils ont dans ce cadre demandé plus d’informations sur la procédure d’inscription, ainsi qu’une visite personnelle de l’établissement.

Dans les e-mails envoyés, des noms à consonance belge, sub-saharienne et maghrébine ont été employés. Certains prétendus parents s’affichaient, selon le vocabulaire utilisé, comme étant de la classe moyenne, et d’autre du milieu ouvrier.