Paris et d’autres régions passent au rouge, le dépistage ou la quarantaine obligatoires au retour

Plusieurs régions/départements de France se sont rajoutés aux destinations pour lesquelles une quarantaine est exigée, selon le site des Affaires étrangères mercredi. Les départements de Paris, Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Sarthe, de l'Hérault et des Alpes-Maritimes, en plus des Bouches-du-Rhône, de la Guyane française et de Mayotte, passent en code rouge. Ces destinations de voyage sont désormais classées comme non autorisées, et, au retour, le dépistage ou la quarantaine sont obligatoires.