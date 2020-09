Un citoyen de 39 ans d’origine polonaise décède dans le commissariat de Bree

D’après le parquet du Limbourg, "l’homme se trouvait désorienté chez un marchand de journaux à Kinrooi. La police l’a embarqué au commissariat de Bree, mais il est vite paru que l’homme avait un problème médical. Il est décédé sur place avant même qu’il ne puisse être emmené à l’hôpital".

L’affaire fait désormais l’objet d’une enquête. "Nous avons fait appel à un service de police externe pour déterminer les causes et les conditions du décès", souligne le parquet. "Au vu des dernières nouvelles concernant Charleroi, nous examinons avec le plus grand soin le contexte de cette mort à Bree", ajoute-t-il.

Une autopsie et un examen toxicologique seront effectués jeudi.