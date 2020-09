Violence liée au milieu de la drogue à Anvers : d’où vient cette recrudescence et que peuvent faire les autorités ?

Les communes anversoises de Deurne et de Borgerhout ont été les plus touchées par les différents incidents lors desquels des habitations ont été la cible de tirs et de grenades. Les faits font aujourd’hui encore l’objet d’une enquête. On ne sait toujours pas s’ils sont liés, mais tout porte à croire qu’ils mènent directement au milieu criminel de la drogue.