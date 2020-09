De très nombreux touristes à vélo cet été en Flandre occidentale

Dans le Westhoek, cela n'a pas suffi à compenser les voyages annulés des Britanniques. Westtoer espère que la situation s'améliorera à l'automne, lorsque le projet touristique Feniks 2020 reprendra. Le projet Feniks concerne la reconstruction du Westhoek après la première guerre mondiale. Toutes les communes et tous les musées du Westhoek s’associeront pour raconter cette histoire exceptionnelle au grand public. Des expositions thématiques et des événements publics narreront la renaissance d’une région dévastée par la Première Guerre mondiale. Les itinéraires pédestres et cyclistes feront découvrir les sites de reconstruction les plus remarquables du Westhoek.