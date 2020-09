Dix-sept coureurs belges au départ du Tour de France samedi

Dix-sept coureurs belges prendront le départ du Tour de France samedi à Nice, soit quatre de moins qu'en 2019 à Bruxelles. Certains rêvent de victoire d'étape et d'autres seront avant tout au service de leur leader. Du côté belge, aucun coureur ne devrait se mêler à la lutte pour le classement général. Parmi les absents de marque, on notera celles de Dylan Teuns, vainqueur à la Planche des Belles Filles en 2019, et de Tim Wellens, blessé à l'entraînement. Pas encore prêt après une infection virale, Serge Pauwels ne prendra pas non plus le départ samedi à Nice.