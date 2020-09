Jan Jambon doit-il démissionner ? Qu'en pensent les partis de la majorité et de l’opposition ?

L'opposition flamande se pose de sérieuses questions même s'il n'est pas encore question d'un appel à la démission. La députée Jessika Soors (Ecolo-Groen) met toutefois aussi en doute la crédibilité de l'actuel ministre-président flamand.

"Il y a déjà eu des ministres débarqués pour moins que ça", a-t-elle lancé sur les ondes de Radio 1 (VRT). "Je constate que Jambon prend en ce moment un sérieux virage qui va du "pourquoi nous n'étions pas au courant?" à "je ne me souviens plus". Et toutes ces déclarations ne sont pas suffisantes pour notre groupe. Pour Jessika Soors, "la solution la plus élégante pour Jambon serait de démissionner".

"Si j'étais à la place de Jambon, je démissionnerais", a souligné Louis Tobback (SP.A), ancien ministre de l'Intérieur qui, en 1998, avait quitté le gouvernement après la mort de Semira Adamu lors d'une expulsion. "La démission devra être une décision personnelle de Jambon mais je suis certain que la majorité au parlement flamand (N-VA, CD&V, Open Vld) ne la votera pas et que le président de la N-VA, Bart De Wever, ne le lui demandera pas. Aujourd'hui, on s'accroche beaucoup trop à son poste", juge-t-il. Et d'ajouter: "Jambon devra se demander lui-même s'il a encore suffisamment de crédibilité pour rester. Je ne le pense pas et, après ces déclarations contradictoires, je m'en irais, pas seulement pour moi-même mais aussi pour mon parti et, de manière générale, pour la crédibilité du système politique".

Le Vlaams Belang dit également se poser des questions sur les déclarations de M. Jambon mais juge qu'une démission n'est pas indiquée puisque l'intéressé a déjà quitté le gouvernement fédéral en décembre 2018.