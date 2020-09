Le ministre Ben Weyts (N-VA) prend la défense de son collègue Jan Jambon dans l’affaire Chovanec

"Je pense que le ministre Jambon a parlé très sincèrement et honnêtement", a estimé Ben Weyts, qui est ministre (N-VA) dans le gouvernement flamand. "Il n'y a pas eu de mauvaises intentions de sa part. Parfois, on ne se souvient pas des choses d'il y a deux ans. Je peux aussi dire, la main sur le cœur, que je ne sais plus exactement avec qui j'ai eu une réunion et laquelle. Sans parler du fait que je ne sais plus qui tous les membres de mon cabinet ont vu il y a deux ans et demi".

Ben Weyts pense que d'autres choses sont en jeu. "Je ne peux pas me débarrasser de cette impression. Certaines personnes veulent régler des comptes. Il y a un petit jeu politique en cours, n'entrons pas dans ce jeu".

Il pointe également du doigt d'autres (anciens) ministres : "Jambon dit qu'il n'a pas parlé à l'ambassadeur slovaque en personne. Mais d'autres ministres fédéraux l'ont fait. Il n'y a jamais eu de publicité à ce sujet, on ne leur a pas demandé de rendre des comptes. Ils semblent s'en sortir. La discussion sur la formation du gouvernement fédéral joue également un rôle. J'ai toute confiance en Jan Jambon" a-t-il déclaré.