Une manifestation silencieuse pour réclamer une "perspective positive" pour la population

Plusieurs groupes de #Soundofsilence se sont réunis à 12h15 sur de grandes croix oranges apposées au sol comme ici à Anvers (vidéo) mais aussi à Bruxelles ainsi qu’à Gand, Bruges, Hasselt, Louvain et Malines mais aussi en Wallonie à Liège.

L'objectif de l'action était d'envoyer un "signal silencieux et assourdissant" au gouvernement afin de dénoncer les restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre le virus.

Les manifestants, séparés par 1,5 mètre de distance, ont diffusé la chanson "Sound of silence" (Simon & Garfunkel) avant de la couper pour observer deux minutes de silence.